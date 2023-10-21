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«Оренбург» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

21 Октября 2023 • 11:30 Комментировать
Оренбург
0:1
Факел
1 1.80 X 3.80 2 4.70
1-й тайм

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Факел».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург0:1Факел
 35'Альшин Ильнур (0:1)
Сысуев НиколайАдамов АрсенГойкович Ренато  33'Перес МатиасСидоров МаксимФлорентин Сесар ГабриэльБашич Иван  17'Вера Лукас ГабриэльМарин ДжиммиВоробьёв Дмитрий ДмитриевичМансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаКовалёв ЮрийКуэро ДжастинТитков НиколайКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославОбухов ВладимирПолуяхтов ВладимирОганесян СтепанГогличидзе ЛеоГюрлюк Эмирджан
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин СергейЯкимов ВячеславМастерной ВладиславБрызгалов СергейКвеквескири ИраклийАльшин ИльнурАппаев ХызырМарков ЕвгенийМагаль Руслан
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллКудряшов ФёдорДолгов АлександрБагамаев АбдулаМаксимов МаксимСеле ТабоЯколиш АнтониоКалинин ИгорьМоцпан Никита
21 октября. Стадион "Газовик".
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