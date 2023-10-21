«Оренбург» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Факел
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Протокол игры
|35'Альшин Ильнур (0:1)
Сысуев Николай•Адамов Арсен•Гойкович Ренато• 33'Перес Матиас•Сидоров Максим•Флорентин Сесар Габриэль•Башич Иван• 17'Вера Лукас Габриэль•Марин Джимми•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль
Беленов Александр•Черов Василий•Божин Сергей•Якимов Вячеслав•Мастерной Владислав•Брызгалов Сергей•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Аппаев Хызыр•Марков Евгений•Магаль Руслан
21 октября. Стадион "Газовик".
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