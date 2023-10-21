Морозов раскрыл цель «Локомотива» в РПЛ

Защитник столичного «Локомотива» Евгений Морозов поведал о целях своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У нас стоит задача войти как минимум в тройку. По атмосфере в раздевалке, по тому, как мы играем, бьемся и добываем результат, думаю, можем побороться», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

По итогам 11 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 19 баллов и занимают четвертое место в таблице. Московский коллектив отстает от идущего третьим «Зенита» на одно очко.

Ближайший поединок в чемпионате страны «Локомотив» проведет против «Динамо» на «РЖД Арене».