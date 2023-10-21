Морозов: «Мне очень нравился Озил»

Защитник Евгений Морозов, выступающий за московский «Локомотив», рассказал о своем кумире детства в футболе.

«Мне очень нравился Озил. Люблю футболистов с хорошо думающей головой. И в «Арсенале», и в «Реале» за ним следил», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Евгений сыграл семь поединков за «железнодорожников».

После 11 туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 19 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Михаила Галактионова встретятся со столичным «Динамо». Дерби пройдет на «РЖД Арене» 21 октября.