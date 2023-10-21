Селюк сделал два прогноза на матч «Рубин» - ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от поединка 12-го тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА.

«Думаю, ЦСКА выиграет, но моя ставка - обе забьют», - передает слова Селюка «Спорт КП».

Стоит отметить, что в преддверии матча хозяева занимают десятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на седьмой строчке.

Поединок пройдет на стадионе в Казани сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.