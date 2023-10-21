Матыцин хочет включить команды из Беларуси в профессиональные лиги России

Министр спорта РФ Олег Матыцин хочет включить белорусские команды в российские профессиональные лиги по всем командным видам спорта.

«Аспект, который хотим обсудить, - включение белорусских команд в профессиональные лиги по практически всем командным видам спорта. Надо определить, какие клубы заинтересованы, чтобы начать переговоры», - передает слова министра спорта «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу первое место занимает «Краснодар», набравший 27 баллов. На второй позиции располагаются самарские «Крылья Советов» с 21 очков. Топ-3 замыкает петербургский «Зените», в активе которого 20 пунктов.