Деограсия рассказал о готовности «Оренбурга» к матчу с «Факелом»

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка 12-го тура чемпионата России против воронежского «Факела».

«Мы хорошо отработали и готовы к этой субботе. Все приехали в хороших кондициях, ни у кого травм нет, поэтому все готовы к игре. Постараемся себя хорошо проявить в этой игре», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге сегодня, 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж встречи проведет Liveresult.ru.