Прогноз на матч «Балтика» - «Краснодар» от Селюка

В рамках 12-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Прогнозом на этот поединок поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Здесь можно поставить на победу «Краснодара». Но вряд ли будет много голов. Поэтому поставил бы на то, что будет забито меньше трех мячей», - приводятся слова агента на страницах «Спорт КП».

Матч «Балтика» - «Краснодар» состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 21 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.