Селюк высказал мнение о матче «Оренбург» - «Факел»

В матче 12-о тура Российской премьер-лиги сойдутся «Оренбург» и воронежский «Факел». Своими мыслями по этому поединку поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Думаю, в этом матче будет забито меньше трех голов. С приходом Ташуева «Факел» играет в плотной обороне и сам мало забивает», - приводит слова Селюка «Спорт КП».

Поединок между «Оренбургом» и «Факелом» состоится сегодня, 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, а гости располагаются на предпоследней строчке.