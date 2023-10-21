Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Динамо».

«Всегда трудно прогнозировать результаты матчей после возвращения игроков из сборных. Клубы, из которых футболисты не уезжали в национальные команды, имеют в некотором роде преимущество. Из обеих команд уезжали сборники. Фомин получил травму в игре сборной России, из «Динамо» игроки уезжали на другие континенты. Для меня фаворит - «Локо». Конечно, «Динамо» нащупало свою игру, но для «бело-голубых» перерыв прошёл со знаком минус», - сказал Непомнящий.

Дерби пройдет 21 октября и начнется в 16:30 мск.