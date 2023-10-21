Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Динамо».

«В обеих командах есть классные футболисты и конкретная игровая система. Кто не допустит ошибок в обороне, тот и победит. Атакующие линии в клубах хорошие, а вот к обороне есть вопросы. Из обеих команд игроки уезжали в сборные, тренировались. Клубы не в оптимальном состоянии», - сказал Тарханов.

Матч «Локомотив» - «Динамо» пройдет сегодня, 21 октября, начало запланировано в 16:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.