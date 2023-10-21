Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Динамо».

«Наверное, «Локомотив» находится в немного более удобной ситуации. Команда играет дома и борется за высокие места. Психологически команда Галактионова выглядит устойчивее, но это точно не будет влиять на результат матча. Обе команды будут настраиваться на дерби, в котором каждый хочет получить три очка. Фаворита в этой встрече нет. Исполнительское мастерство отдельных игроков решит исход всего матча», - сказал Булыкин.

Дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.