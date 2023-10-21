Тихонов: «Не жду сенсации в матче «Балтика» - «Краснодар»

Ветеран сборной России и столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка 12-го тура Премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и «Краснодаром».

«Краснодар» сейчас - одна из самых стабильных команд в России, поэтому я не жду здесь никаких сенсаций от «Балтики», - сказал Тихонов в беседе с Metaratings.ru.

Матч «Балтики» против «Краснодара» состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.