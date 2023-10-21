Тихонов оценил шансы «Рубина» против ЦСКА

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем поединке между казанским «Рубином» и столичным ЦСКА в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Рубин» одержал победу над «Ахматом». Это придаст казанцам уверенности, у них есть шансы как минимум не проиграть. ЦСКА в последних десяти выездных матчах выиграл всего три раза», - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Рубина» против ЦСКА состоится сегодня, 21 октября, на стадионе в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.