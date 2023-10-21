Селюк сделал прогноз на голы в матче «Локомотив» - «Динамо»

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги силами померяются московские клубы «Локомотив» и «Динамо». Об этом поединке поделился мнением футбольный агент Дмитрий Селюк.

«В этом матче ставлю на то, что обе команды забьют», - приводит слова Дмитрия «Спорт КП».

Поединок между московскими командами состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

В преддверии столичного дерби «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «бело-голубые» располагаются на пятой позиции.