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Селюк сделал прогноз на голы в матче «Локомотив» - «Динамо»

21 Октября 2023 • 09:05 Комментировать

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги силами померяются московские клубы «Локомотив» и «Динамо». Об этом поединке поделился мнением футбольный агент Дмитрий Селюк.

«В этом матче ставлю на то, что обе команды забьют», - приводит слова Дмитрия «Спорт КП».

Поединок между московскими командами состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

В преддверии столичного дерби «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «бело-голубые» располагаются на пятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Селюк
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