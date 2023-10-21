Григорян назвал победителя в дерби «Локомотив» - «Динамо»

Известный футбольный специалист Александр Григорян высказал мнение по поводу предстоящего поединка между «Локомотивом» и «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Интуиция подсказывает мне, что матч завершится вничью, но я не просто так в этот раз топлю за «Локомотив». И все-таки скажу, что «Локо» победит со счетом 2:1», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Столичное дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают четвертое место в таблице РПЛ, а гости располагаются на пятой позиции.