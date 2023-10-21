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Сенников: «Динамо» набрало неплохой ход» эксклюзив

21 Октября 2023 • 09:00 Комментировать

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Динамо».

«Обе команды подходят к этой встрече в одинаковых условиях. «Динамо» набрало неплохой ход, «Локо» тоже выдал серию игр без поражений. «Красно-зелёные» играют на своём поле, это небольшое преимущество. В сентябрьских матчах после окончания игр сборных всегда очень тревожно из-за приезда футболистов из национальных команд. Знаю по себе, что тяжело за пару дней переключиться и влиться в другой коллектив. Команда готовится отдельно от тебя две недели, а тебе надо быстро понять, какие изменения произошли. Может возникнуть небольшой разлад», - сказал Сенников.

Дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» 21 октября, начало – 16:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Сенников
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