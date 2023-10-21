Дюков: «В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва»

Александр Дюков, который сейчас занимает пост президента РФС, высказался касательно проблем в российском футболе.

«Насколько связаны проблемы российского футбола с развитием игроков на детско-юношеском уровне? Есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и переходом из юношеского футбола во взрослый. Проблемы на каждом этапе», - рассказал руководитель в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что Дюков занял место президента Российского футбольного союза в феврале 2019 года. При нем были запущены Юношеская футбольная лига-1 для игроков до 17 лет и ЮФЛ-2 для футболистов не старше 16 лет.