Якубко: «Джикию можно спокойно вернуть в состав «Спартака»

Бывший футболист сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке». 29-летний россиянин перестал попадать в стартовый состав «красно-белых».

«Джикию можно спокойно вернуть в состав, просто ему надо хорошо поработать. А тренерскому штабу надо составить план, чтобы вернуть его в строй. Георгий может еще поиграть в «Спартаке», - приводятся слова Мартина на станицах «РБ Спорта».

Джикия является игроком «Спартака» с 2017 года. Срок действующего контракта защитника с московским клубом истекает в конце мая следующего года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 6,5 миллиона евро.