Бубнов рассказал, как завершится дерби «Локомотив» - «Динамо»

В одном из центральных матчей 12-го тура чемпионата России встретятся столичные «Локомотив» и «Динамо». Футбольный аналитик Александр Бубнов высказался мнение по московскому дерби.

«2:2. Фаворита нет. Клубы проповедуют атакующий стиль, при этом имея серьёзные проблемы в обороне. Отдавать преимущество кому-то не хочется», - цитирует эксперта Sportbox.

«Локомотив» примет «Динамо» на домашнем стадионе «РЖД Арена» в субботу, 21 октября, начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.