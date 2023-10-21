Прогноз Бубнова на поединок «Рубин» - ЦСКА

В рамках 12-го тура чемпионата России состоится встреча казанского «Рубина» и московского ЦСКА. Об этом матче высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. У казанской команды не самое комфортное положение. Команда не поднимется выше десятого места, даже если победит. ЦСКА будет фаворитом, по составу значительно превосходит хозяев», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Рубин» - ЦСКА пройдет на стадионе в Казани сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.