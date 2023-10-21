Бубнов сделал точный прогноз на матч «Оренбург» - «Факел»

Бывший защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего поединка 12-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и воронежским «Факелом».

«1:0. Игра имеет большое значение для обеих команд, они борются за выживание. «Оренбург» играет дома увереннее. Решающим может стать преимущество «Оренбурга» в атаке», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Оренбурга» против «Факела» состоится сегодня, 21 октября, начало запланировано в 12:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.