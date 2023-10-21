Ярошик: «Никто не ожидал, что у «Зенита» будут проблемы»

Бывший футболист московского ЦСКА и бывший наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Никто не ожидал, что у «Зенита» будут проблемы. Меня это немного удивило, но надо понимать, что у них ушел Малком. Пока лучшую форму и лучшие результаты показывает «Краснодар», - передает слова Ярошика «РБ Спорт».

По итогам 11 туров чемпионата России первое место в таблице занимает «Краснодар», набравший 27 баллов. На второй позиции располагаются самарские «Крылья Советов» (21). Тройку лидеров замыкает «Зенит», в копилке которого 20 очко.