Наумов: «Всё равно в итоге «Зенит» будет первым»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о выступлении петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Я не думаю, что «Зенит» кому-то уступит «золото», даже если он сейчас где-то чуть ниже. Все равно в итоге «Зенит» будет первым. «Зенит» свои спады преодолеет», - передает слова Наумова «РБ Спорт».

После 11 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов. В ближайшем матче подопечные Сергей Семака встретятся с самарскими «Крыльями Советов».