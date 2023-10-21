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​Булыкин выбрал, за кого будет болеть в матче «Локомотива» с «Динамо»

21 Октября 2023 • 01:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 13 ч. 15 мин.

После паузы в две недели возобновляются матчи российской Премьер-лиги - на носу уже двенадцатый тур. Одним из главных его матчей станет поединок московских клубов «Локомотив» и «Динамо».

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин в своей карьере успел поиграть за оба этих клуба, потому ему было достаточно трудно определиться, за кого болеть. Но он все-таки смог сделать это.

- Меня многое связывает и с «Локомотивом», и с «Динамо». Но «железнодорожники» сейчас мне симпатичнее, потому что у них в составе играет больше россиян, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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