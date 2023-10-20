Гранат: В матче «Локомотива» и «Динамо» нет фаворита

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оставил прогноз на матч 12-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо».

«В этом дерби фаворита нет. Единственное преимущество, которое есть у «Локомотива» — они играют на своём поле. Я думаю, что «Динамо» победит со счётом 3:1», — приводит слова участника ЧМ-2018 издание Sport24.

Также Гранат отметил, что сейчас рано судить о шансах обеих команд на попадание в тройку по итогам сезона, о чём нужно будет говорить в концовке розыгрыша РПЛ.

Напомним, что московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо» пройдёт в субботу, 21 октября, на «РЖД Арене».