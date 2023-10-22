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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Доброшрифт, Москва, автографы, ретро: как «Спартак» креативит со своей формой

22 Октября 2023 • 09:00 Комментировать (1)

В современном футболе медиакомпонент играет большую роль, а московский «Спартак», к тому же, совмещает его с благотворительной деятельностью. В этой подборке сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» покажет, как «Спартак» применяет необычные решения в плане экипировки на отдельные матчи.

Сегодня в матче 12-го тура РПЛ с «Пари НН» футболисты «Спартака» сыграют в футболках, где все надписи выполнены Доброшрифтом. Это такой шрифт на основе букв и цифр, написанных детьми с ДЦП.

В форме с Доброшрифтом «Спартак» уже выходил на поле против «Крыльев Советов» (5:2) в октябре прошлого года также в 12-м туре чемпионата России. После матча игроки «красно-белых» расписались на этих футболках, и они отправились на благотворительный аукцион.

В сентябре прошлого года «Спартак» сыграл против «Факела» (3:0) во втором туре группового этапа Кубка России в форме, посвящённой 875-летию Москвы. На тех футболках, помимо изображения столичной архитектуры, красовалась надпись: «Дорогая моя столица, золотой мой «Спартак-Москва».

В апреле 2022 года в 25-м туре Премьер-лиги «Спартак» встречался с казанским «Рубином» (1:1) в футболках, где надписи были сделаны увеличенным шрифтом Брайля, предназначенным для незрячих и слабовидящих людей. Потом эти футболки передали в фонд бывшего вратаря «Спартака» Артёма Реброва и также выставили на благотворительный аукцион.

В начале октября текущего года в кубковом московском дерби с «Динамо» (0:3) на футболки «красно-белых» сзади под номерами были нанесены текстовые послания от болельщиков.

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В мае нынешнего года «Спартак» подготовил специальную форму к дерби с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ. Номера на футболках были скомпонованы из частей фотографий запоминающихся баннеров фанатов «красно-белых» на протяжении последних лет.

В апреле 2022 года в четвертьфинальном кубковом дерби с ЦСКА (1:0) на футболки игроков «Спартака» под номерами был нанесён автограф Николая Старостина.

В следующем месяце «Спартак» сыграл в полуфинале Кубка России с «Енисеем» (3:0) в футболках с автографом Игоря Нетто.

А в июле 2022 года в Суперкубке против «Зенита» (0:4) футболки спартаковцев украсил автограф Фёдора Черенкова. Серийная автограф-акция с легендами «красно-белых» была приурочена к столетию «Спартака».

В октябре прошлого года «Спартак» сыграл в 15-м туре чемпионата России против «Торпедо» (1:0) в ретроформе. На ней отсутствовали надписи в виде названий спонсоров и партнёров клуба, а внутри логотипа-ромба не был изображён мяч, как до 1998 года.

Нестандартная форма «Спартака» с красно-чёрными вертикальными полосами ещё ждёт в нынешнем сезоне своего часа, то есть своего матча. Это третий комплект формы, вызывающий ностальгию по победам над «Аяксом» в четвертьфинальных матчах Кубка УЕФА в 1998 году. На выезде «Спартак» тогда выиграл 3:1 и дома закрепил этот успех викторией 1:0. У «Аякса» ведь основная форма тоже красно-белая, а спартаковцам в тех встречах принесла успех смежная расцветка.

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Как видим, в большинстве матчей последнего времени, когда «Спартак» наряжался в эксклюзивные варианты формы, он одерживал победы. Но были и весьма чувствительные поражения, причём крупные. «Красно-белые» в таких условиях не так давно проиграли «Динамо» со счётом 0:3, а летом прошлого года получили 0:4 от «Зенита» в Суперкубке. Ну а как «Спартак» сыграет против «Пари НН» в футболках с Доброшрифтом, узнаем совсем скоро.

За ходом матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Пари НН» можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции. Игра начнётся сегодня, 22 октября, в 14:00 по московскому времени.

Кирилл Иванцов

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Спартак Москва Чемпионат России РПЛ
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
22 Октября 2023 в 09:25
Надо свиное лицо на футболках нанести. Сразу попрёт со страшной силой! 🐷🤣🤣🤣
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