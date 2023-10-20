​Канчельскис хочет увидеть россиянина в составе «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин заявил о желании поиграть за «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал бывший игрок «красных дьяволов» Андрей Канчельскис.

«Всё может быть, я бы хотел посмотреть на кого-нибудь из российских футболистов в составе «МЮ». Это сложно, ситуация с нашим спортом сейчас непростая. Но у всех есть мечта. Могу пожелать Максу только удачи, чтобы он работал, верил в это», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Максим Мухин представляет ЦСКА с июля 2021 года после трансфера из «Локомотива». С тех пор полузащитник провёл 68 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мухина в 3 миллиона евро.