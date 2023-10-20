​Юношеская сборная России проведёт три товарищеских матча

Юношеская сборная России в возрастной категории до 17 лет начала сбор в Турции, о чём сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). В рамках этого сбора команда Дениса Первушина проведёт три товарищеских матча – против Узбекистана, Сенегала и Панамы. Игры пройдут соответственно 22, 25 и 28 октября.

Стоит напомнить, что в конце сентября УЕФА объявил о допуске юношеских сборных России к официальным соревнованиям. Впрочем, технического решения для выступления российских юношей УЕФА пока не нашёл. Таким образом, юношеские сборные России пока будут проводить только товарищеские игры.