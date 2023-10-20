Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юношеская сборная России проведёт три товарищеских матча

20 Октября 2023 • 19:59 Комментировать

Юношеская сборная России в возрастной категории до 17 лет начала сбор в Турции, о чём сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). В рамках этого сбора команда Дениса Первушина проведёт три товарищеских матча – против Узбекистана, Сенегала и Панамы. Игры пройдут соответственно 22, 25 и 28 октября.

Стоит напомнить, что в конце сентября УЕФА объявил о допуске юношеских сборных России к официальным соревнованиям. Впрочем, технического решения для выступления российских юношей УЕФА пока не нашёл. Таким образом, юношеские сборные России пока будут проводить только товарищеские игры. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
21.10.23 в 14:00
Рубин Рубин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.40 3.60 2.18
Видео
21.10.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
21.10.23 в 19:00
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
3.90 3.50 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
20:05 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис хочет увидеть россиянина в составе «Манчестер Юнайтед»
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Юношеская сборная России проведёт три товарищеских матча
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «В «Зенит» Черчесова, думаю, не позовут» 1
18:52 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Россия должна играть со всеми командами»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Соболев может сыграть в ближайшем матче «Спартака»
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «У Абаскаля нет авторитета»
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Матч «Спартак» - «Пари НН» начнётся с минуты молчания
18:11 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «ЦСКА должен биться за медали»
17:38 · Россия. Премьер-лига
​Колосков не видит смысла в работе судей из России в Саудовской Аравии
17:30 · Россия. Премьер-лига
​«Вся страна видела это «жестокое дзюбалити»: «Динамо» ответило «Локомотиву»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» опубликовал ролик с Дзюбой к московскому дерби видео
17:07 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Спартаку» удалось подавить шумиху вокруг конфликта Абаскаля и Соболева»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «У «Крыльев Советов» есть шанс обыграть «Зенит»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Микроклимат в «Спартаке» нарушен»
Все новости
Рекомендуем