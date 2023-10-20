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​Канчельскис: «В «Зенит» Черчесова, думаю, не позовут»

20 Октября 2023 • 18:59 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис сказал несколько слов о будущем Станислава Черчесова.

Напомним, что в июле Черчесов остался без клубной прописки после ухода из «Ференцвароша». В последние недели слухи связывали специалиста с возвращением в «Спартак».

«Он здорово работал в Европе, в «Зенит» его, думаю, не позовут, там иностранца найдут скорее. Если Станислав Саламович возглавит «красно-белых», тогда и поговорим», - слова Канчельскиса приводит «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Станислав Черчесов известен главным образом по работе со сборной России. В 2018 году команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Станислав Черчесов Андрей Канчельскис
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