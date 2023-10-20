​Булыкин: «Россия должна играть со всеми командами»

Бывший нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин считает, что национальная команда сейчас должна пробовать играть с любыми командами, даже если они не соответствуют статусу или уровню.

Так он прокомментировал слухи о том, что очередным «товарищеским соперником» российской сборной может стать команда Египта - с которой жребий сводил сборную России на чемпионате мира в 2018 году.

- Нужно играть со всеми командами, с которыми удается. Самое главное — это показывать хорошую игру и добиваться хорошего результата. Для этого, конечно, должны собираться все лучшие футболисты в сборной и показывать свой уровень, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.