Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Рубином».

«О ЦСКА сложно говорить в позитивном ключе. Команду покинуло несколько важных игроков, некоторые сейчас не выступают из-за повреждений. Клуб не лучшим образом сработал на трансферном рынке.

Пошёл ли перерыв на пользу команде? Наверное, это так. Кто-то подлечился, другой – нашёл свою игру. Увидим, даст ли это результат. Команда в эти две недели не принимала участия в контрольных встречах. С тревогой жду следующий матч. «Рубин» - непростой соперник для армейцев. Опыт подсказывает, что на казанцев надо настраиваться максимально серьёзно» - сказал Непомнящий.

Матч «Рубин» - ЦСКА стартует 21 октября в 14:00 по московскому времени.