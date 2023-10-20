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​Булыкин: «ЦСКА должен биться за медали»

20 Октября 2023 • 18:11 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.50 2 2.15
Через 18 ч. 49 мин.

Бывший нападающий российской сборной, а также московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Дмитрий Булыкин считает, что казанский «Рубин» не станет препятствием для московского ЦСКА в матче двенадцатого тура российской Премьер-лиги.

Булыкин прочит ЦСКА уверенную победу, а также считает, что московский клуб будет бороться за медали в этом сезоне.

- ЦСКА должен победить и обрести уверенность. Все-таки команда хорошая, должна биться за медали. Думаю, что в этой игре армейцы приложат все усилия, чтобы набрать очередные три очка для того, чтобы чувствовать себя намного уверенней, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Дмитрий Булыкин
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