​Булыкин: «ЦСКА должен биться за медали»

Бывший нападающий российской сборной, а также московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Дмитрий Булыкин считает, что казанский «Рубин» не станет препятствием для московского ЦСКА в матче двенадцатого тура российской Премьер-лиги.

Булыкин прочит ЦСКА уверенную победу, а также считает, что московский клуб будет бороться за медали в этом сезоне.

- ЦСКА должен победить и обрести уверенность. Все-таки команда хорошая, должна биться за медали. Думаю, что в этой игре армейцы приложат все усилия, чтобы набрать очередные три очка для того, чтобы чувствовать себя намного уверенней, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.