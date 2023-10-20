​Колосков не видит смысла в работе судей из России в Саудовской Аравии

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, высказался по поводу сообщений о том, что судьи из России будут работать в Саудовской Аравии и наоборот. Колосков сомневается, что в этом есть смысл.

«Ладно, если бы наши арбитры поехали бы судить чемпионат Германии или Испании. Там бы они могли бы чему-то поучиться у местных судей. Ведь ясно, что квалификация саудовских арбитров ниже, чем у наших», - цитирует Колоскова Metaratings.

На выходных, 21 и 22 октября, пройдут матчи двенадцатого тура чемпионата России. На текущий момент место на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар», который отпраздновал восемь побед при трёх ничьих.