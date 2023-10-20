​«Вся страна видела это «жестокое дзюбалити»: «Динамо» ответило «Локомотиву»

В субботу «Локомотив» и «Динамо» пересекутся в 12-м туре Российской премьер-лиги. К предстоящему дерби «железнодорожники» выпустили ролик с Артёмом Дзюбой и Максимом Ненаховым. В ролике есть отсылка к видео, которое «динамовцы» делали несколько недель назад в стиле «Мортал Комбат». Так, Дзюба говорит Ненахову, что тренироваться нужно на поле, а не на приставке.

«Готовься к жёсткому дзюбалити», - сказал Дзюба Ненахову.

«Динамо» ответило «Локомотиву» в комментариях так: «Вся страна видела это «жестокое дзюбалити».

Очевидно, что «бело-голубые» имели в виду давнее интимное видео с Дзюбой.

Матч «Локомотив» - «Динамо» стартует 21 октября в 16:30 по московскому времени.