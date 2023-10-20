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​«Вся страна видела это «жестокое дзюбалити»: «Динамо» ответило «Локомотиву»

20 Октября 2023 • 17:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 7 мин.

В субботу «Локомотив» и «Динамо» пересекутся в 12-м туре Российской премьер-лиги. К предстоящему дерби «железнодорожники» выпустили ролик с Артёмом Дзюбой и Максимом Ненаховым. В ролике есть отсылка к видео, которое «динамовцы» делали несколько недель назад в стиле «Мортал Комбат». Так, Дзюба говорит Ненахову, что тренироваться нужно на поле, а не на приставке.

«Готовься к жёсткому дзюбалити», - сказал Дзюба Ненахову.

«Динамо» ответило «Локомотиву» в комментариях так: «Вся страна видела это «жестокое дзюбалити».

Очевидно, что «бело-голубые» имели в виду давнее интимное видео с Дзюбой.

Матч «Локомотив» - «Динамо» стартует 21 октября в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Артём Дзюба
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