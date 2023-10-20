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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» опубликовал ролик с Дзюбой к московскому дерби видео

20 Октября 2023 • 17:22 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 8 мин.

В субботу вечером в рамках двенадцатого тура чемпионата России будут играть «Локомотив» и «Динамо». Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала к дерби видео, в котором снялись футболисты Артём Дзюба и Максим Ненахов. В ролике Дзюба зовёт Ненахова на тренировку, пока тот играет в «Мортал Комбат», вдохновившись тем роликом, который «динамовцы» делали к недавнему дерби со «Спартаком».

 

Матч Премьер-лиги России между «Локомотивом» и «Динамо» стартует 21 октября в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Артём Дзюба Максим Ненахов
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