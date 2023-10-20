В субботу вечером в рамках двенадцатого тура чемпионата России будут играть «Локомотив» и «Динамо». Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала к дерби видео, в котором снялись футболисты Артём Дзюба и Максим Ненахов. В ролике Дзюба зовёт Ненахова на тренировку, пока тот играет в «Мортал Комбат», вдохновившись тем роликом, который «динамовцы» делали к недавнему дерби со «Спартаком».

Матч Премьер-лиги России между «Локомотивом» и «Динамо» стартует 21 октября в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.