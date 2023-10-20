Ярошик: «У «Крыльев Советов» есть шанс обыграть «Зенит»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором встретятся «Зенит» и «Крылья Советов».

По мнению чешского специалиста, самарская команда имеет шансы добиться в предстоящей встрече победы. Напомним, что на данный момент «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая третий «Зенит» на одно очко.

«Крылья» — вторые. «Зенит» — третий. Конечно, это матч тура! «Крылья» играют очень хорошо, у них есть шанс победить», — цитирует Ярошика Legalbet.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 22 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.