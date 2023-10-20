Нобоа вспомнил, что сказал Навасу в перерыве матча «Барселона» - «Рубин»

Бывший полузащитник казанского «Рубина», а ныне игрок «Сочи» Кристиан Нобоа вспомнил свои слова бывшему партнёру по команде Сесару Навасу во время перерыва лигочемпионского матча «Барселона» - «Рубин» (1:2). Он состоялся ровно 14 лет назад на арене «Камп Ноу» в столице Каталонии.

«Кто думал, что мы можем выиграть? Когда мы закончили первый тайм и выигрывали 1:0, то я сказал Сесару в шутку: «Ладно, мы сегодня проиграем 1:4. Но первый мы выиграли!», - смеясь говорит Нобоа корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что первым голом в той встрече отметился на 2-й минуте Александр Рязанцев, на 48-й минуте счёт сравнял Златан Ибрагимович. Финальную точку в матче на 73-й минуте поставил Гёкдениз Карадениз.