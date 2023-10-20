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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экзотика или соперник внутри страны: С кем сборная России сыграет в ноябре

20 Октября 2023 • 18:00 Комментировать

Международным календарём ФИФА предусмотрена пауза на матчи сборных в ноябре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает соперника для подопечных Валерия Карпина на этот период.

Ноябрь – не время для игр с Беларусью

Из-за текущей ситуации найти соперника для сборной России в Европе практически невозможно. Возможно, в какой-то момент получится уговорить на матч кого-то из соседей вроде Беларуси или Казахстана, а если очень повезёт, то и Турцию. Остальные европейские команды с россиянами играть не будут.

Кстати, в Беларуси публично обсуждают такую возможность, об этом на днях заявил министр спорта и туризма страны Сергей Ковальчук. Однако этот матч точно пройдёт не в ноябре. У белорусов продолжается отбор к чемпионату Европы. В общем, этого поединка стоит подождать.

В Африку тоже не поедем

После октябрьской паузы, казалось, что РФС нашёл континент, где можно находить соперников. Камерун и вовсе даже приехал в Москву. Однако в ноябре никакие африканские команды в Россию не пожалуют, да и подопечные Карпина не смогут с ними встретиться даже на тренировочном поле какого-либо отеля. На Чёрном континенте стартует отбор к чемпионату мира-2026, и все национальные коллективы начнут борьбу за поездку в Северную Америку. В этот раз даже ни одна из африканских сборных не пропускает отбор по каким-либо причинам.

Океания и Южная Америка тоже мимо

В Южной Америке также вовсю идёт отбор к чемпионату мира, так что все команды заняты. Сложно сказать, готовы ли играть с Россией соперники из Океании. Возможно, для команд Фиджи и Таити было бы интересно сыграть с нами со спортивной точки зрения, всё же им не хватает опыта подобных матчей. Правда, встанет вопрос политики. Однако в любом случае в ноябре у них матчи внутреннего турнира. Что касается Новой Зеландии, то она тоже вряд ли согласится встретиться с Россией, да и уже запланировала другие товарищеские матчи на следующий месяц.

Экзотика из Азии и Северной Америки

В Азии стартует второй отборочный раунд отбора к чемпионату мира. Таким образом, свободны команды, которые уже вылетели. Однако выбор тут невелик: Монголия, Мальдивские острова, Гуам, Шри-Ланка, Макао, Камбоджа, Восточный Тимор, Бруней, Бутан и Лаос. Если собрать вторую или третью команду, чтобы посмотреть далёкий резерв, смысл, возможно, и будет. Однако дергать Сафонова, Дивеева, Пиняева и Соболева ради таких соперников резона никакого нет.

В Северной Америке пройдут матчи местной Лиги наций, в которой задействованы только топ-сборные. При этом нет соперников у Сальвадора, Гаити и Кюрасао, которые входят в топ-100 рейтинга ФИФА. Ещё можно рассмотреть 103-ю Гватемалу. Ну, либо совсем уж экзотику вроде Суринама или Гренады. В отличие от азиатских соперников, североамериканские выглядят интереснее, хотя всё равно не будоражат сознание.

Соперник внутри страны

Есть вариант собраться и сыграть внутри страны. Самое очевидное – это сразиться с каким-то клубом. Помнится, при Станиславе Черчесове сборная России встречалась с «Динамо». Однако вариант матча против клуба выглядит не слишком интересным с точки зрения шоу. А как ни крути, любой матч с соперником изнутри страны надо делать именно с точки зрения шоу.

Есть вариант, о котором давно говорят – матч против сборной медиалиги. Спортивной составляющей не будет никакой вообще, но шоу получится точно. Вопрос, правда, насколько клубы захотят отпускать своих игроков на матч против любителей.

Другой вариант – это некий гала-матч Премьер-лиги. Когда-то был формат поединков сборной России против команды легионеров. Клаудиньо, Промес, Кордоба, Гарре – по именам такая команда точно будет сильнее вариантов из Азии и Северной Америки. Если такую встречу провести в каком-то регионе, то велика вероятность, что зрителей будет много. Однако это всё же будет не про футбол, а лишь про шоу.

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Роман Андреев


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