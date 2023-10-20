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Наумов предрёк «Локомотиву» победу над «Динамо»

20 Октября 2023 • 16:07 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 58 мин.

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о грядущем дерби «железнодорожников» против географических соседей из «Динамо».

«Противостояние «Локомотива» с «Динамо» всегда было дерби, это соперничество двух московских команд. Но «Локо» с динамовцами всегда было немного полегче играть, чем со «Спартаком» и ЦСКА, клуб чаще обыгрывал «Динамо», матчи прощу складывались. Традицию эту нарушать не надо. Команда Галактионова должна выиграть», - говорит Наумов Vprognoze.by.

Напомним, игра «Локомотив» - «Динамо» пройдёт 21 октября на «РЖД Арене», команды являются соседями в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Николай Наумов
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