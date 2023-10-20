Наумов предрёк «Локомотиву» победу над «Динамо»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о грядущем дерби «железнодорожников» против географических соседей из «Динамо».

«Противостояние «Локомотива» с «Динамо» всегда было дерби, это соперничество двух московских команд. Но «Локо» с динамовцами всегда было немного полегче играть, чем со «Спартаком» и ЦСКА, клуб чаще обыгрывал «Динамо», матчи прощу складывались. Традицию эту нарушать не надо. Команда Галактионова должна выиграть», - говорит Наумов Vprognoze.by.

Напомним, игра «Локомотив» - «Динамо» пройдёт 21 октября на «РЖД Арене», команды являются соседями в турнирной таблице Премьер-лиги.