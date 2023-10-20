Пономарёв — о Чалове и Заболотном: «Они ненастоящие форварды»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал игру нападающих московской команды Фёдора Чалова и Антона Заболотного.

Ветеран считает, что Чалов и Заболотный играют неинтересно, так как они не создают моменты сами, а просто ждут возможности получить мяч в выгодной ситуации.

«Они ненастоящие форварды. Форвард должен прикрыть мяч, где-то изобразить финт, кого-то обыграть, а эти никого не обыгрывают, а просто ждут, например, мяч с углового, чтобы головой замкнуть или любой другой частью тела», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. На счету 32-летнего Заболотного пять голов и две передачи в тех же 17 встречах.