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Пономарёв — о Чалове и Заболотном: «Они ненастоящие форварды»

20 Октября 2023 • 16:07 Комментировать
Рубин
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ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.50 2 2.15
Через 20 ч. 28 мин.

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал игру нападающих московской команды Фёдора Чалова и Антона Заболотного.

Ветеран считает, что Чалов и Заболотный играют неинтересно, так как они не создают моменты сами, а просто ждут возможности получить мяч в выгодной ситуации.

«Они ненастоящие форварды. Форвард должен прикрыть мяч, где-то изобразить финт, кого-то обыграть, а эти никого не обыгрывают, а просто ждут, например, мяч с углового, чтобы головой замкнуть или любой другой частью тела», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. На счету 32-летнего Заболотного пять голов и две передачи в тех же 17 встречах. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Фёдор Чалов Владимир Пономарёв
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