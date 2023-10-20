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​Комитет по этике РФС готовит обновление регламента

20 Октября 2023 • 15:58 Комментировать

Комитет по этике Российского футбольного союза в настоящий момент готовит обновление регламента. Об этом рассказал Андрей Стукалов, который возглавляет комитет.

«Сейчас мы обсуждаем определённые изменения в регламенте, хотим обновить ряд статей, осовременить их. Думаю, в ближайшее время оформим эти изменения», - слова Стукалова приводятся на сайте «Матч ТВ».

После одиннадцати туров лидером в турнирной таблице чемпионата России является «Краснодар». «Зенит», который становился чемпионом в каждом из пяти последних сезонов, сейчас занимает только третье место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Комитет Рфс По Этике Андрей Стукалов
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