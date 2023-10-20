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Булыкин озабочен количеством легионеров в «Динамо»

20 Октября 2023 • 15:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 11 мин.

Бывший форвард московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин не слишком доволен числом иностранных игроков в рядах «бело-голубых». Об этом он рассказал, рассуждая о предстоящем матче динамовцев против «Локо» в РПЛ.

«По поводу моих личных симпатий... Играл и там, и там, за красивый футбол болею и пусть сильнейший победит. Конечно, больше меня радует, что в «Локомотиве» играют всего один-два иностранца, а вот в «Динамо» всего три россиянина в составе. И это единственная ситуация, которая волнует меня в этой встрече», - делится Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, игра «Локомотив» - «Динамо» порадует любителей российского футбола 21 октября – это грядущая суббота. «Локо» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы, динамовцы делят пятое с «Пари НН» и «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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