Российский футбольный союз подписывает договор об обмене судьями с Саудовской Аравией. Об этом рассказывает телеграм-канал «Шеф-поVAR».

Если информация подтвердится, что судьи из России в обозримом будущем будут работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии. Там сейчас выступают многие звёздные футболисты, в частности Криштиану Роналду, Неймар и Карим Бензема.

Судьи из Саудовской Аравии, в свою очередь, будут работать на матчах в России.

Стоит сказать, что тема судейства остаётся обсуждаемой в России, поскольку ошибки арбитров случаются регулярно.

Матчи 12-го тура чемпионата России пройдут 21 и 22 октября.