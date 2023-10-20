Батырев: «Думаю, «Сочи» удастся остаться в Премьер-лиге»

21-летний полузащитник «Сочи» Амир Батырев поделился планами на грядущий год как для себя, так и для своей команды.

«Был бы доволен стать ключевым игроком «Сочи» через год, футболистом старта. И чтобы наша команда была намного выше в таблице – в идеале, в первой пятёрке, но надо в РПЛ остаться для этого. Полагаю, нам это удастся», - цитирует Батырева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что пока сочинцы очень далеки от того, чтобы остаться в РПЛ – у команды замыкающее, 16-е место турнирной таблицы. В 12-м туре южан ожидает поединок против крепкого «Урала» в гостях.