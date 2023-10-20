Сесар Навас вспомнил ярчайший момент победы над «Барселоной»

Экс-защитник казанского «Рубина» Сесар Навас вспомнил самый яркий момент победного матча казанцев над «Барселоной» в гостях (2:1). Эта победа в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА случилась уже ровно 14 лет назад – 20 октября 2009 года.

«Самые яркие воспоминания того матча - празднование второго гола Карадениза. Помню ту радость, которую мы испытывали, это был экстаз радости и гордости. Лучшую команду мира победили», - делится Навас для «Чемпионата».

Напомним, что в том розыгрыше Лиги чемпионов «сине-гранатовые» были действующим победителем турнира. В мае 2009 года «Барселона» победила в финале «Манчестер Юнайтед» (2:0).