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Легионер «Балтики» назвал Игнашевича требовательным тренером

20 Октября 2023 • 15:28 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
1 3.30 X 3.40 2 2.25
21.10 19:00

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото высказался о действующем наставнике балтийцев, бывшем российской защитнике, а ныне тренере Сергее Игнашевиче.

«Он очень требовательный тренер. И такой тренер необходим нашей команде на данном этапе, чтобы она поднялась из подвала турнирной таблицы. Такая рабочая атмосфера не даёт расслабиться, мне это нравится», - признаётся футболист для Metaratings.

Напомним, что «Балтика» благодаря недавнему успеху в 11 туре РПЛ в матче с «Оренбургом» (1:0) смогла, наконец, покинуть зону вылета и идёт теперь на 13-м месте. Однако впереди балтийцев ждёт непростой соперник в виде лидера первенства – «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Гильермо Сото
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