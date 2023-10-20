Легионер «Балтики» назвал Игнашевича требовательным тренером

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото высказался о действующем наставнике балтийцев, бывшем российской защитнике, а ныне тренере Сергее Игнашевиче.

«Он очень требовательный тренер. И такой тренер необходим нашей команде на данном этапе, чтобы она поднялась из подвала турнирной таблицы. Такая рабочая атмосфера не даёт расслабиться, мне это нравится», - признаётся футболист для Metaratings.

Напомним, что «Балтика» благодаря недавнему успеху в 11 туре РПЛ в матче с «Оренбургом» (1:0) смогла, наконец, покинуть зону вылета и идёт теперь на 13-м месте. Однако впереди балтийцев ждёт непростой соперник в виде лидера первенства – «Краснодара».