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Булыкин: «Явного фаворита в матче «Локомотив» — «Динамо» нет, но у «железнодорожников» есть небольшое преимущество»

20 Октября 2023 • 15:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором встретятся его бывшие команды.

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей встрече нет, так как обе команды сейчас находятся в неплохой форме и нуждаются в очках. Однако, как считает Булыкин, домашняя арена предоставит «Локомотиву» небольшое преимущество.

«У «железнодорожников» есть небольшое преимущество только за счёт того, что они играют дома и претендуют на место в тройке сильнейших. Но это не станет решающим фактором», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится завтра, 21 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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