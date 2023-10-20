Булыкин: «Явного фаворита в матче «Локомотив» — «Динамо» нет, но у «железнодорожников» есть небольшое преимущество»

Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором встретятся его бывшие команды.

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей встрече нет, так как обе команды сейчас находятся в неплохой форме и нуждаются в очках. Однако, как считает Булыкин, домашняя арена предоставит «Локомотиву» небольшое преимущество.

«У «железнодорожников» есть небольшое преимущество только за счёт того, что они играют дома и претендуют на место в тройке сильнейших. Но это не станет решающим фактором», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится завтра, 21 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.