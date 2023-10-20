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Агент Лунёва рассказал о жизни голкипера в новой стране

20 Октября 2023 • 15:04 Комментировать

Агент российского вратаря Андрея Лунёва Антон Смирнов рассказал о жизни его клиента в новой стране. Напомним, с нового сезона россиянин защищает цвета топ-клуба Азербайджана – «Карабаха» и выступает с ним в еврокубках.

«У Андрея все хорошо, во время перерыва на матчи сборных он тренировался, готовился к матчам чемпионата и Лиги Европы – скоро игра с «Байером», В плане быта - обустроился – нашел квартиру, живет с семьей, никаких проблем в этом плане не испытывает», - говорит Смирнов порталу «РБ Спорт».

Напомним, что до переезда в Азербайджан Лунёв два года был резервным голкипером «Байера». Контракт 31-летнего игрока с «Карабахом» рассчитан до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Антон Смирнов
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