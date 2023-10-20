Салуквадзе: «Надеюсь, Бердыев вернётся в «Рубин», без него ничего не получится»

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился мнением о нынешнем состоянии казанской команды.

Напомним, после 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.

Салуквадзе выразил надежду на то, что бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев вернётся в казанский клуб и команда снова сможет выйти на лидирующие позиции в российском футболе.

«Рубин сейчас не тот, ситуация непростая. Я надеюсь, что «Рубин» вернётся на прежние позиции.

Я надеюсь, что Бердыев вернётся в «Рубин». Без него ничего не получится. Он сделал эту команду», — цитирует Салуквадзе Metaratings.

В настоящее время 71-летний Бердыев возглавляет махачкалинское «Динамо». После 14 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги команда из Дагестана занимает второе место в турнирной таблице.