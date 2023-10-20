Батак вспомнил, почему покинул «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне сербский тренер Радослав Батак вспомнил события 18-летней давности, а именно свой уход из столичного клуба.

«Я был в «Динамо» капитаном, уходить не хотел. Но тогда в клубе поменялось руководство, приехало сразу много новых игроков. Я не хотел оставаться в запасе и принял решение перебраться в Турцию», - вспоминает Батак для «РБ Спорт».

С 2005 по 2009 годы после ухода из московского клуба экс-защитник выступал за «Анкараспор», а с 2009 по 2010 год – за «Антальяспор».

«Тренер из Турции прибыл просмотреть меня в матче против «Зенита», и я ему понравился. И переход состоялся», - добавляет Батак.