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Батак вспомнил, почему покинул «Динамо»

20 Октября 2023 • 14:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне сербский тренер Радослав Батак вспомнил события 18-летней давности, а именно свой уход из столичного клуба.

«Я был в «Динамо» капитаном, уходить не хотел. Но тогда в клубе поменялось руководство, приехало сразу много новых игроков. Я не хотел оставаться в запасе и принял решение перебраться в Турцию», - вспоминает Батак для «РБ Спорт».

С 2005 по 2009 годы после ухода из московского клуба экс-защитник выступал за «Анкараспор», а с 2009 по 2010 год – за «Антальяспор».

«Тренер из Турции прибыл просмотреть меня в матче против «Зенита», и я ему понравился. И переход состоялся», - добавляет Батак.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Радослав Батак
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